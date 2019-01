16-jarige verschanst zich met mes en airsoftgeweer in appartement in Bergen

07 januari 2019

18u07

Bron: Belga

In Bergen hebben de ordediensten deze namiddag een 16-jarige jongeman overmeesterd die zich gewapend met een mes en een airsoftgeweer in het appartement van zijn grootmoeder verschanst had. De speciale eenheden van de lokale politie moesten tussenkomen. Dat bevestigde het parket van Bergen na een bericht van Sud Presse.