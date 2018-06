16-jarige uit Turnhout vermist nadat hij zondagavond thuis vertrok HR

13 juni 2018

20u08

Bron: Politie Turnhout

De politie is op zoek naar de 16-jarige Quintan Galimon uit Turnhout. De jongen is zondagavond 10 juni rond 21 uur thuis vertrokken, en sindsdien niet meer gezien.

De politie sluit niet uit dat de jongen op dit moment in Nederland verblijft, in de omgeving van Tilburg. Quintan is 1,60 à 1,65 meter groot, sportief gebouwd en droeg op het moment van zijn verdwijning zwarte sportschoenen en een blauw trainingspak, allebei van het merk Nike. Vermoedelijk gaat het zelfs om de dezelfde kledij als op de foto. Wie Quintan Galimon sinds zijn verdwijning nog heeft gezien of weet waar hij op dit moment verblijft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politiedienst in de buurt, of rechtstreeks met de politie van Turnhout op het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1).