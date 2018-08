16-jarige treinsurfer heeft origineel excuus: "Ik moest op tijd thuis zijn van mama" Redactie

20 augustus 2018

00u00 0 Een 16-jarige waaghals is aan de dood ontsnapt toen hij zich had vastgeklampt aan de buitenzijde van een locomotief en zo meereisde met 140 km/u. De 'treinsurfer' werd vrijdagnamiddag opgemerkt door de treinbegeleider, die de machinist meteen halt liet houden.

De trein, die in de richting van Sint-Niklaas, reed kwam in vol spoor tot stilstand ter hoogte van Edingen. De jongeman stond op dat moment op een trapje tussen de locomotief en de eerste wagon. De treinbegeleider haalde hem naar binnen en belde de hulpdiensten. Rond 16 uur zou de tiener door de politie van de trein geplukt zijn in het station van Halle. Wat er met hem gebeurde, is niet duidelijk. Zowel de politiezone Zennevallei, bevoegd voor Halle, als de federale spoorwegpolitie zijn niet op de hoogte van het incident. Ook het parket Halle-Vilvoorde werd niet gecontacteerd. "De jongeman heeft enorm veel geluk gehad", zegt Bart Crols van de NMBS. "Als hij was gevallen tijdens de rit of door het remmen, is de kans groot dat hij dat niet overleefd had."

'Treinsurfen' komt gelukkig slechts sporadisch voor in ons land. Het is logischerwijs ten strengste verboden. "Ik ben op die locomotief gesprongen omdat ik op tijd thuis moest zijn van mijn mama", zou de treinsurfer na zijn levensgevaarlijke daad verklaard hebben. (TVP)