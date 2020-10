16-jarige Naomi richt zich tot overheid: “Betrek jongeren bij het coronabeleid. Niemand vraagt onze mening” Aida Macpherson

10 oktober 2020

15u32 40 “Stop met het vingerwijzen naar jongeren, en ga met ons in gesprek.” Hiertoe roept de 16-jarige Naomi Izabela op in een open brief. Naomi studeert Kantoor aan avAnt provinciaal onderwijs in Antwerpen en zetelt sinds kort ook in de Antwerpse Jeugdraad. Met haar open brief hoopt Naomi duidelijk te maken dat het hoog tijd is dat jongeren worden betrokken bij het coronabeleid.

We horen in de pers voortdurend dat het de jongeren zijn die de regels niet respecteren. Altijd hebben de jongeren het weer gedaan. Dit horen we in de pers, van virologen en ook binnen de politiek. Maar dat is niet eerlijk en niet juist! Er wordt te vaak met de vinger gewezen naar de jeugd en te vaak gezegd dat de boodschap bij hen niet zou aankomen.

De overheid spreekt jongeren voortdurend aan op het naleven van de coronamaatregelen. De meeste jongeren houden zich aan die maatregelen. Slechts een kleine groep doet dat niet of niet altijd. Het is ook moeilijk. Jongeren moeten zich voortdurend aanpassen aan de nieuwe maatregelen en zo wordt hun dagelijkse leven beïnvloed. Jonge mensen zijn in de bloei van hun leven, maar dat leven staat nu voor het grootste deel stil.

Jongeren geven aan dat ze zich vooral zorgen maken over hun mentale gezondheid en hun studies. Ook zijn ze bezorgd over hun sociale leven, een job en een inkomen. Er zijn jongeren die door de coronacrisis geen of weinig werk hebben. Ook zijn er jongeren die (tijdelijk) geen stage kunnen lopen. Daarnaast zijn er ook jongeren die onzeker zijn over het feit of ze, nadat ze afstuderen, snel genoeg werk kunnen vinden. Als het met de Belgische jongeren niet goed gaat, gaat het met onze hele maatschappij niet goed!

Omdat we geen risicogroep zijn, worden jongeren vaak vergeten

Medisch gezien zijn wij kinderen en jongeren minder kwetsbaar voor het coronavirus, maar de coronamaatregelen raken ons elke dag. Omdat we geen risicogroep zijn, worden we vaak vergeten. Daarom is het belangrijk dat de beleidsmakers, samen met ons jongeren, passende oplossingen vinden voor de bescherming van onszelf én anderen. Simpelweg: met jongeren rond de tafel gaan zitten, is de boodschap!

Wij jongeren zijn slecht vertegenwoordigd bij het formuleren van de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom pleit ik dringend voor het betrekken van kinderen en jongeren bij het invoeren van nieuwe coronamaatregelen.

“Kom met jouw ideeën en creativiteit!” Die oproep deed de Nederlandse premier Mark Rutte op 19 mei 2020 in een persconferentie aan kinderen en jongeren. Rutte riep de jongeren op om met ideeën, suggesties en ‘liefst opbouwende’ kritiek te komen, om de coronasamenleving nog beter in te richten. Hij nodigde jongeren uit om te komen praten over hun bezorgdheden, vragen en ideeën. Hij heeft het ook niet bij die ene keer gelaten. Meerdere keren nodigde hij jongeren uit om de evolutie en de nieuwe maatregelen te bespreken. Hierdoor kregen jongeren in Nederland inspraak in de strijd tegen het coronavirus. Dit voorbeeld moet België ook volgen als ze de jongeren wil bereiken met hun boodschap.

We zien virologen, premier Alexander De Croo en de Veiligheidsraad met nieuwe maatregelen komen. Maar doen ze dat ook voor de jeugd? Staan ze ook stil bij wat de gevolgen allemaal met zich mee kunnen brengen voor de jeugd? Hetzelfde geldt voor de deelstaten en lokale overheden. Wij jongeren zijn gefrustreerd. Niemand vraagt onze mening over de coronamaatregelen!

We hebben ideeën en zijn hartstikke creatief

Als u jongeren wilt aanspreken, moet u eerst met ze overleggen: waar lopen jullie tegenaan? Wat is volgens jullie de beste manier om dit te doen? Hoe kunnen we deze crisis het beste aanpakken etc. Dit zijn de vragen die de regering moet stellen vooraleer ze beslissingen neemt die veel invloed kunnen hebben op jongeren. Maar dat gebeurt niet, waardoor de boodschap ook niet overkomt bij jongeren. We willen dat ook onze mening gehoord wordt voordat er beslissingen worden genomen.

We moeten jongeren dus niet zien als een probleem, maar betrekken bij het probleem. Want we zijn hartstikke sterk, we hebben ideeën en we zijn hartstikke creatief! Het is gewoon een gemiste kans als dit niet wordt gedaan door de verschillende overheden. Dit zou een mooie kans zijn voor de nieuwe federale regering die vernieuwing uitstraalt. Jongeren betrekken om zo samen deze crisis aan te pakken zou een mooie kans zijn. Dat de Belgische regering de jeugd betrekt, zou meer duidelijkheid, veiligheid en een sterke samenleving creëren!

In België hebben jongeren zeer weinig inspraak in het beleid, waardoor de invoering van stemrecht vanaf 16 jaar van groot belang is. Dit is een manier om jongeren structureel inspraak te geven. Kinderen en jongeren moeten altijd de kans krijgen om hun stem te laten horen en bij het beleid te worden betrokken. En dat geldt niet enkel tijdens verkiezingen, maar ook bij crisissen. Wij, jongeren, worden niet vaak benaderd door de politiek, omdat men in de politiek vaak denkt dat wij geen mening hebben over het beleid. Zoals we nu zien bij de coronacrisis. Maar dat is verkeerd, wij hebben wel een mening.

Het is heel erg belangrijk dat jongeren hun stem kunnen laten horen in de politiek. Jongeren zijn namelijk de toekomst van morgen. Wij jongeren bieden antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Regering en virologen, ga het gesprek aan met jongeren. Laten we samen plannen maken en deze samen uitvoeren!

Naomi Izabela