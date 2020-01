16-jarige jongen verdwenen uit instelling voor bijzonder onderwijs: wie heeft Angel gezien? KVDS

24 januari 2020

16u30 4 De federale politie en Child Focus hebben een opsporingsbericht verspreid voor een 16-jarige jongen die donderdag verdween uit een bijzondere onderwijsinstelling in Milmort. Dat is een deelgemeente van Herstal, amper een paar kilometer van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië.

Angel Gafri zou de instelling Henri Rikir verlaten hebben rond 9 uur en sindsdien is er geen enkel spoor meer van hem. De jongen is 1,70 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar en acne in het gezicht. Hij draagt een bril met zwart montuur.

Bont aan de kap

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtgrijze trainingsbroek met witte strepen, een grijze trui, een donkerblauwe jas met bont aan de kap en donkere schoenen.





Wie de jongen gezien heeft of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of met Child Focus op het nummer 116 000.