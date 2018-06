16-jarige fietsster kritiek na aanrijding in Kaprijke

Wouter Spillebeen

06 juni 2018

Een 16-jarige fietsster is deze ochtend rond 7.30 uur in kritieke toestand naar het UZ in Gent gebracht na een zware aanrijding in de Vrombautstraat in Kaprijke.