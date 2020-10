16-jarige aangevallen door dertigtal jongeren in Zinnik mvdb Bron: Sudpresse

08 oktober 2020

13u34 6 Henegouwen Een jongen (16) is dinsdag na school in elkaar geslagen door een groep jongeren in het Henegouwse Zinnik (Soignies). Volgens de Sudpresse-kranten achtervolgden zo’n dertigtal onbekenden de adolescent. Hij kreeg slagen en trappen over het hele lichaam, vooral in het aangezicht.

Pierre (een schuilnaam, red.) verliet na 16.30 uur zijn school Athenée Royal Jules Bordet en wandelde zoals gebruikelijk naar het huis van zijn grootmoeder die zo’n vijf minuten verder woont. Onderweg ter hoogte van het Van Zeeland-plein probeerde een jongen hem aan te spreken. Pierre probeerde de onbekende te negeren en begon sneller te stappen. Hij merkte dat deze werd vergezeld door zo’n dertig kompanen. De jongen zette paniekerig het op een lopen. De groep haalde Pierre in, bracht hem ten val en begon hem zonder aanleiding volop te slaan en te trappen. De jongen liep een flink aantal blauwe plekken op en klaagt over pijn aan de ribben, verklaart zijn moeder.

Twee inzittenden van een bestelwagen zagen wat er gebeurde, stapten uit en kwamen tussenbeide. Pierre herkende zijn aanvallers niet. Het zijn geen medeleerlingen van zijn school. Een deel van hen zou meerderjarig zijn. Zijn moeder heeft een klacht ingediend bij de politie. Bij de jongen zit de schrik er goed in.

In het huidige stadium van het onderzoek zijn nog geen verdachten geïdentificeerd. De politie gaat beelden van bewakingscamera’s analyseren. Het is niet duidelijk of er beelden van de vechtpartij circuleren op sociale media.

