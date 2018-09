16-jarig meisje verkracht door medeleerling in VILO-sportschool Meulebeke Hans Verbeke

27 september 2018

17u34

Bron: Eigen berichtgeving 11 Op de terreinen van de VILO-sportschool in Meulebeke is gisteren een meisje van 16 verkracht door een even oude medeleerling. De dader werd ’s avonds opgepakt en is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.

De directie van de school bevestigt het voorval. “We zijn in shock”, zegt directeur Filip De Canck. “We betreuren wat er is gebeurd maar willen er geen commentaar over geven", klinkt het.

"Onze eerste bekommernis is de gespecialiseerde opvang van het slachtoffer maar ook de andere leerlingen en het personeel. Daarvoor hebben we het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de dienst slachtofferzorg van de politie ingeschakeld. Alle ouders zijn ingelicht en ik heb vandaag ook de leerlingen toegesproken. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt waar men terecht kan met vragen.”



De lessen in de gerenommeerde sportschool werden vandaag opgeschort. De opgepakte verdachte is er niet meer welkom.