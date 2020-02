16-jarig meisje uit Eupen al vijf dagen vermist HAA

03 februari 2020

11u46

Bron: Belga, federale politie

Eupen

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Siegrid Hering. Het 16-jarig meisje uit Eupen (Luik) is sinds vorige week woensdag vermist.

Op 29 januari omstreeks 14 uur verliet de 16-jarige Siegrid Hering haar woonplaats in de rue Liberme in Eupen, een stad in de provincie Luik tegen de grens met Duitsland. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Siegrid is 1,80 meter groot en struis gebouwd. Ze heeft kortgeknipt zwart haar en bruine ogen. Het meisje heeft een piercing in haar lip en een stretcher in haar rechteroor. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek, een zwarte pull, een zwarte vest en zwarte bottinnen.

Hebt u Siegrid Hering gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan de politie ook contacteren via dit tipformulier.