16 en 17-jarigen krijgen enkel nog bier en wijn: De Block verstrengt wet op alcoholverkoop PHILIPPE GHYSENS

19 oktober 2018

04u15

Bron: Belga 0 De wet over alcoholverkoop aan minderjarigen wordt strenger. Bieren met een tequila- of rumsmaakje en glühwein zijn voortaan verboden voor min 18-jarigen. Wie 16 of 17 is, krijgt enkel nog bier of (schuim)wijn.

Wat mogen jongeren nu nog drinken en wat niet? Cafébazen en organisatoren van jeugdfuiven en festivals vonden al een tijd hun weg niet meer in de complexe regelgeving. Bier en wijn zijn toegelaten voor 16-jarigen, maar sterkedrank niet. Ook mixdranken zoals Bacardi Breezer en Smirnoff Ice, die sterkedrank bevatten, zijn verboden.

Maar de voorbije jaren kwamen heel wat alcoholische tussenproducten op de markt, waardoor verwarring ontstond. Zo zijn er Desperados en Cubanisto - bier, maar met een aroma van respectievelijk tequila en rum. En wat met glühwein, die een hoger alcoholpercentage heeft dan gewone wijn?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) brengt nu duidelijkheid: “Het is eenvoudig. Wie nog geen 18 is, kan alleen bier of gewone wijn krijgen. Ze hebben later nog tijd zat voor de andere alcoholische dranken.” Kassiers en cafébazen mogen een identiteitsbewijs vragen wanneer ze niet zeker zijn of klanten oud genoeg zijn.

Een totaalverbod op alcohol voor minderjarigen vindt De Block geen goed idee. Alcoholmisbruik komt ook voor in landen waar de leeftijdsgrens op 18 of 21 jaar staat, zegt ze. “We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s van alcohol zijn. De ouders vervullen daarbij een belangrijke rol, ook meer algemeen bij de keuze voor gezonde drank en voeding. Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker”, zegt De Block.

“Compleet fout”

Volgens het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs gaat de aanpassing van de wet niet ver genoeg. “Wij vragen nog steeds, net als de Hoge Gezondheidsraad, om álle alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 te verbieden. Dat gebeurt al in de meeste landen. Nu geeft de minister de boodschap dat bier en wijn niet schadelijk zijn - compleet fout.”