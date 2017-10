16 dagen cel voor koppel dat dochter weigert in te enten tegen polio MMB

09u42 0 thinkstock Een Pools koppel is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 16 dagen cel en een boete van 800 euro omdat het zijn dochtertje weigert in te enten tegen polio. Dat is wettelijk verplicht. "De inentingen kunnen kanker en autisme veroorzaken", was hun verweer.

De maximumstraf was in principe een maand cel. Maar omdat de man uit Roeselare en de vrouw uit Brugge eerder al veroordeeld werden tot een geldboete van 300 euro omdat ze hun zoontje weigerden in te enten, riskeerden ze meer. De rechter besloot het koppel toch 'maar' elk 16 dagen cel te geven en een geldboete. Het koppel kwam tijdens de vorige zitting zonder advocaat naar de rechtbank . Hun weigering bleek niets met religieuze overtuigingen te maken te hebben. "Die inentingen kunnen kanker en autisme veroorzaken", beweerden ze. "Dat dit in België verplicht is, komt door de macht van de farmaceutische industrie. Wij weigeren daarmee akkoord te gaan." De twee vroegen de vrijspraak, maar de rechter ging daar niet mee akkoord.