153 nieuwe coronagevallen in ons land, teller staat officieel op 556 HAA

13 maart 2020

12u12

Bron: Belga 3 Coronavirus Er zijn in ons land 153 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat hebben Steven Van Gucht en Emmanuel André van het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus gezegd op een persconferentie. De teller staat daarmee op 556 bevestigde coronabesmettingen. Het werkelijke aantal mensen dat besmet is met Covid-19 ligt allicht hoger, zeggen de experts.

In het netwerk van laboratoria werden donderdag meer dan 1.000 stalen getest, waarvan 153 positief bleken op Covid-19. Het gaat om 8 patiënten in Brussel, 61 patiënten in Vlaanderen en 84 patiënten in Wallonië.

De nieuwe stijging kan vergeleken worden met de exponentiële stijging die in het begin werd vastgesteld in Italië, "maar met deze nieuwe maatregelen moeten we dat drastisch afremmen. Het kan een begin zijn van een exponentiële stijging, maar we grijpen snel in", stelden de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André.

“Maatregelen zijn correct, duidelijk en efficiënt”

De experts verduidelijken dat de nieuwe maatregelen niet meteen zullen betekenen dat er een stilstand komt in de stijging van het aantal besmettingen. Het effect ervan zullen we later voelen. "In de komende dagen zullen de cijfers nog stijgen. Dat is heel waarschijnlijk. Wat we nu doen, zal pas effect hebben binnen één tot twee weken", zegt André.

De genomen maatregelen zijn volgens de experten correct, duidelijk en efficiënt. "We zijn allemaal akkoord dat de genomen maatregelen een duidelijk doel hebben: de dokters en het verzorgend personeel helpen in het bestrijden van het virus", aldus Van Gucht. “Ik vind dit een heel mooi voorbeeld van de politiek die naar de wetenschap luistert. Dit kan een heel mooi voorbeeld zijn voor andere domeinen.”

