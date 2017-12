150 werknemers van bedrijf in Menen geëvacueerd na brand Hans Verbeke

10u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hans Verbeke Zo’n 150 werknemers van maatwerkbedrijf ’t Veer in Menen werden vanmorgen geëvacueerd nadat in een bijgebouw brand was uitgebroken.

De brand ontstond aan één van de rookafzuiginstallaties van de afdeling lassen, wellicht door vuurgensters. In de betrokken afdeling werkt een twintigtal mensen. Omdat de brand gepaard ging met een hevige rookontwikkeling, besliste de directie om het hele bedrijf te laten ontruimen, ook de afdelingen elektro-montage en staalborden. De medewerkers werden samengebracht op verschillende verzamelpunten.

De brand was vrij snel onder controle maar op de getroffen afdeling van het bedrijf zal vandaag niet meer geproduceerd worden. De werknemers van de lasafdeling worden naar huis gestuurd of gedeeltelijk ingezet tijdens de opruimwerken. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk.

Hans Verbeke

Hans Verbeke

Hans Verbeke

Hans Verbeke