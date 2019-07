150-tal bedienden van Asco kunnen nog steeds niet aan het werk ADN

04 juli 2019

19u35

Bron: Belga 0 Bij Asco kunnen, een kleine maand nadat het bedrijf getroffen werd door een zware cyberaanval met ransomware, nog steeds een 150-tal bedienden in ondersteunende diensten niet aan het werk. De IT-systemen waarmee deze diensten werken zijn nog altijd niet operationeel. "Het is onduidelijk wanneer ze terug aan de slag kunnen", aldus vakbondssecteraris Hannes Deumes van de bediendenvakbond ACV Puls.

Asco, dat vestigingen heeft in Zaventem, de VS, Duitsland en Canada en vliegtuigonderdelen levert aan de grote vliegtuigbouwers, herstelt maar moeizaam van de cyberaanval die uitgevoerd werd door onbekenden.

Alle arbeiders in Zaventem zijn inmiddels terug aan het werk, maar de productie draait nog steeds niet op volle capaciteit omdat een aantal handelingen die vroeger automatisch gebeurden nu manueel worden uitgevoerd.



Om de achterstand in de levering aan klanten weg te werken werft het bedrijf momenteel in sneltempo maximaal een honderdtal technici en een vijftigtal bedienden aan.