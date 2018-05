150 Brusselaars trekken naar rechtbank tegen "dagelijkse foltering" hinder Brussels Airport ADN

29 mei 2018

13u55

Bron: Belga 21 Ongeveer 150 inwoners van het Brussels gewest hebben vanochtend een klacht ingediend omwille van de hinder die ze ondervinden van het vliegverkeer van en naar Brussels Airport. "Verschillende wijken leven onder dagelijkse foltering", klinkt het.

De klacht is gericht tegen onbekenden, luchthavenbeheerder Brussels Airport, luchtverkeersleider Belgocontrol en de Belgische staat (federale overheidsdienst Mobiliteit).

"Het is de eerste keer in België dat 150 burgers zo'n klacht indienen die gelinkt is aan de volksgezondheid", zegt Charles Six van het platform dat de burgers verenigt. De 150 mensen - volgens de krant La Capital inwoners van Schaarbeek, Evere, Laken, Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe - zeggen dat ze door de vliegtuigen moeilijkheden hebben om te slapen, dat hun woningen trillen en dat ze bang zijn voor de gevolgen van de fijnstofuitstoot.

Maatregelen

De klagers vragen structurele oplossingen, maar in afwachting daarvan willen ze al tijdelijke maatregelen. Zo vragen ze dat er geen nachtvluchten meer zouden plaatsvinden, dat het vrachtvervoer naar "meer aangepaste" luchthavens zou verhuizen en dat de vluchten zouden worden geconcentreerd boven smalle zones, zodat er minder mensen vliegtuigen over zich zouden krijgen. Ook pleiten ze voor schadevergoedingen.

De Brusselse rechtbank gaf in juli 2017 het Brusselse gewest en de Brusselse gemeenten deels gelijk, nadat ze ruim een jaar eerder drie vorderingen tot staking inzake leefmilieu hadden ingediend. De rechter eiste dat de Belgische staat de overtredingen van de Brusselse geluidsnormen zou stoppen voor wat betreft de Kanaalroute, de Ringroute en de route voor landingen op de korte piste 01, tussen 23 en 7 uur. De staat moet ook een impactstudie laten uitvoeren naar de luchthavenactiviteiten.