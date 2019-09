15 verstekelingen uit tankwagen gehaald Klaas Danneel

20 september 2019

11u30

Bron: VTM NIEUWS

Bij het transportbedrijf Sitra in Ieper zijn vanmorgen vijftien illegalen uit een tankwagen gehaald. De mensen zonder papieren hadden zich verstopt in de lading suiker. Het gaat om jonge mannen, waaronder één kind tussen tien en twaalf jaar. De rest van de mannen verklaren dat ze meerderjarig zijn. De brandweer werd er bijgehaald omdat men dacht dat er nog één iemand vermist was in de lading, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Iedereen werd overgebracht naar het politiekantoor aan de overkant van de straat. Daar worden ze nu geïdentificeerd en er worden vingerafdrukken genomen. Het bedrijf wou vanmorgen geen commentaar geven.