15 transmigranten springen uit vrachtwagen in Alveringem, maar worden geklist ADN

26 oktober 2018

17u01

Bron: Belga 0 In het West-Vlaamse Alveringem zijn gisteren vijftien transmigranten uit Eritrea aangetroffen. Dat meldt de politie van de zone Spoorkin. De vluchtelingen werden overgebracht naar het federaal afhandelingscentrum voor transmigranten in Steenokkerzeel.

De politiezone Spoorkin werd gisterenochtend opgeroepen voor een tussenkomst met betrekking tot transmigranten ter hoogte van het kruispunt van de N8 met de Izenbergestraat. Bij het openen van de bewuste vrachtwagen koos een groep vluchtelingen onmiddellijk het hazenpad. Al snel konden negen mensen uit Eritrea ingerekend worden. Zes andere Eritreeërs verscholen zich in een maïsveld, maar werden met de steun van de federale politie toch opgepakt.

Op het commissariaat in Veurne werd de identiteit van de transmigranten geregistreerd. Daarna werd de hele groep met een speciale bus overgebracht naar het federale afhandelingscentrum voor transmigranten in Steenokkerzeel. De Dienst Vreemdelingenzaken zal beslissen of ze overgebracht worden naar een gesloten asielcentrum of enkel een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten.



Woensdag werden in de buurt van het station van Veurne ook al zeven vluchtelingen uit Eritrea aangetroffen. Vijf van hen werden met dezelfde bus overgebracht naar het gesloten opvangcentrum. Twee minderjarige vluchtelingen werden door de bevoegde dienst opgehaald en overgebracht.