15 scoutsleiders in quarantaine testen allemaal negatief op coronavirus

21 september 2020

22u38

Bron: Belga 0 De vijftien leden van de scoutsleiding van Nederokkerzeel die in quarantaine zitten in de parochiezaal van Kampenhout hebben allemaal een negatieve coronatest afgelegd. Zaterdag zullen ze een tweede test ondergaan. Als ze dan een tweede keer negatief testen, kunnen ze uit hun quarantaine gaan. De leiding zit al sinds donderdag in quarantaine, nadat één iemand van hen contact had gehad met een besmet persoon.

De scoutsleiding van Nederokkerzeel, deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Kampenhout, was in het plaatselijke scoutslokaal samengekomen om de startdag van zondag voor te bereiden. "Eén van hen kreeg donderdag van zijn vriendin te horen dat ze besmet was en keerde huiswaarts", zegt burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester). "We hebben daarna beslist om de leidingsgroep samen te houden. Voor sommige mensen is het ook niet zo evident om thuis in quarantaine te gaan, als ze bijvoorbeeld dicht bij hun grootouders wonen."

Vijftien leden van de leiding zijn momenteel in quarantaine. Maandag legden ze allemaal een negatieve coronatest af. Het is nu wachten tot er een tweede test wordt afgenomen zaterdag, alvorens de leiding terug uit quarantaine kan gaan, tenminste, als iedereen opnieuw negatief test.



De leiding verblijft momenteel in de naburige parochiezaal. "Daar is meer comfort, met het oog op de overnachtingen. Inmiddels hebben we een douchewagen laten aanrukken en is er wifi geïnstalleerd. De leiders beginnen maandag aan een nieuw studiejaar en moeten de lessen digitaal kunnen volgen", aldus Leaerts. Ook de mentale impact van de quarantaine wil Leaerts niet onderschatten: "Morgen komt een mobiel team met een psycholoog langs, om te kijken hoe het allemaal gaat met de jongeren."

De burgemeester benadrukt dat er een heel goed contact is tussen hem en de groep. "We spreken elkaar meerdere keren per dag. In crisissituaties als deze moet je creatieve oplossingen kunnen bedenken, en daarover overleggen we zeer goed.”