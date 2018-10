15 mensen opgepakt bij grootscheepse politieactie in Peterboswijk kv

10 oktober 2018

16u34

Bron: Belga 0 Bij een grootscheepse politieactie in de Anderlechtse Peterboswijk zijn gisteren en vandaag 15 personen opgepakt. Bij 24 huiszoekingen trof de politie Brussel Zuid ook een kilo cannabis, marihuana en hasj aan, alsook 55.000 euro cash. Dat meldt het Brusselse parket.

Zeven personen werden onder aanhoudingsbevel geplaatst: één werd in verdenking gesteld en vrijgelaten onder voorwaarden, vijf werden na verhoor door de politie vrijgelaten en de laatste twee moeten nog voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

De Peterboswijk kwam in april meermaals in het nieuws door verschillende incidenten. Zo raakte toen bekend dat het Brusselse parket sinds eind december al een tiental opsporingsonderzoeken had geopend voor poging tot doodslag op agenten naar aanleiding van de incidenten waarbij agenten bekogeld werden. In die onderzoeken werd al een verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst, maar nadien vrijgelaten door de raadkamer.

In die periode werden ook drie controleurs van de MIVB aangevallen door een groep jongeren. De controleurs kregen daarbij klappen en hun tablet werd gestolen. Enkele dagen later werd een cameraploeg van de VRT het doelwit van jongeren die stenen gooiden. Voor dat laatste incident werd in juni een 14-jarige jongen opgepakt en in verband met de agressie op de MIVB-controleurs werd in dezelfde periode een 18-jarige jongeman gearresteerd.

De lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) was intussen al bezig met een onderzoek naar drughandel in de wijk. Dat onderzoek leidde de voorbije twee dagen tot de 24 huiszoekingen en 15 arrestaties.