15 kandidaten Vlaams Belang hebben sympathie voor nazi's: partij start tuchtonderzoek

02 oktober 2018

05u56 20 Het Vlaams Belang is er weer niet in geslaagd om verkiezingskandidaten met nazisympathieën van zijn lijsten te weren. Wij vonden er vijftien terug - alleen nog maar kijkend naar wat er publiekelijk op Facebook verschijnt. Dat gaat van likes voor Adolf Hitler tot steunbetuigingen aan een terrorist die moorden beraamde om Vlaanderen blank te houden. De partij verklaarde gisteren dat ze een tuchtprocedure zal starten tegen alle betrokkenen. Hen van de lijsten halen, gaat niet meer.

Op zaterdag 13 oktober, letterlijk aan de vooravond van de verkiezingen, staat er in het Oost-Vlaamse Lierde een concert gepland. Niet in het culturele centrum, maar in een sjofele hangar op een privéterrein. De vier groepen op de affiche spelen black metal, een snoeihard undergroundgenre dat al vaak met neonazi's in verband werd gebracht. Dat laatste geldt ook voor Mjölnir MC, de motorclub waarvan het logo op één van de toegangspoorten naar de loods prijkt.

Op Facebook hebben al 72 mensen te kennen gegeven dat ze erbij zullen zijn. Eén van hen is Alexandra Remory, lijsttrekster voor Vlaams Belang in buurgemeente Geraardsbergen. Ze bevindt zich in het gezelschap van kerels die dwepen met organisaties als Blood & Honour en kwistig zijn met hakenkruisen, en ook bij de organisatoren is die gezindheid niet veraf. "Vijftig jaar geleden werd zo'n Untermensch doodgestampt", schrijft één van hen over asielzoekers. "Nu trekken alle Europese regeringen subsidies uit om zulke lage diersoorten hun zin te laten doen!"

