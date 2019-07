15-jarige jongen vermist na val in Ourthe

31 juli 2019

Bron: Belga

Een tiener van 15 jaar die vandaag rond 16 uur per ongeluk in de Ourthe viel in Angleur, in de provincie Luik, was om 18 uur nog niet teruggevonden. Dat is vernomen bij de politie van Luik.