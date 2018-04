15-jarige jongen gered bij internationale politieactie tegen netwerk van mensensmokkelaars, twee arrestaties in Gent

Maandenlange samenwerking tussen Belgische en Britse politie

06 april 2018

16u34

Bron: Belga

Tijdens een internationale politieactie is een groot netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Dat melden de Britse autoriteiten. In de regio van Gent zijn twee mannen opgepakt en in ons land werd ook een 15-jarige jongen gered voor hij aan boord ging van een vrachtwagen op weg naar het Verenigd Koninkrijk.