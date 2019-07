15-jarige jongen die in Ourthe viel nog niet teruggevonden ADN TTR

31 juli 2019

21u01

Bron: Belga 6 Een tiener van 15 jaar die vandaag rond 16 uur per ongeluk in de Ourthe viel in Angleur, in de provincie Luik, is nog niet teruggevonden. Dat is vernomen bij de politie van Luik.

De jongen zou zijn uitgegleden en zo in het water zijn beland. De jongen was op dat moment aan het spelen met vrienden. Eén van hen probeerde hem nog vast te grijpen, maar zonder succes.



De brandweer was snel ter plaatse, maar had de jongen om 20.30 uur nog niet teruggevonden. De speurders zullen de zoektocht tijdens de nacht onderbreken. Donderdagochtend zullen duikers van de Civiele Bescherming met een sonar verder zoeken.