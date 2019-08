15-jarige jongen die in Ourthe viel, is dood teruggevonden

ADN TTR

01 augustus 2019

12u50

Bron: Belga, VTM NIEUWS

24

Het lichaam van de jongen (15) die gisteren in de Ourthe was gevallen, is teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Luik. De Civiele Bescherming van Crisnée hervatte vandaag om 10 uur de zoektocht naar de jongen die gisterenmiddag in Angleur in de Ourthe is gevallen. De sluis van Belle-Ile was gesloten omwille van de zoekactie.