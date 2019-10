15-jarige inbreker vlucht met 145 kilometer per uur voor politie bij Charleroi HAA

01 oktober 2019

12u34

Bron: La Nouvelle Gazette 1 De politie heeft vrijdag drie minderjarigen ingerekend na een dolle achtervolging in de omgeving van Châtelet, in de provincie Henegouwen. Achter het stuur zat een jongen van amper 15 jaar. De jongeren hadden kort daarvoor een inbraak gepleegd in Fleurus.

De verdachten zijn drie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit een Servisch gezin dat illegaal in ons land verblijft, meldt La Nouvelle Gazette.

De 15-jarige jongen en twee meisjes van 16 en 17 jaar werden vrijdagochtend tijdens de inbraak op heterdaad betrapt door de politie van de zone Brunau. Het drietal sloeg op de vlucht in een voertuig met gestolen nummerplaten, waarop de agenten de achtervolging inzetten. Met snelheden tot 145 kilometer probeerde de jonge bestuurder de politie van zich af te schudden, maar dat mislukte. Agenten konden de wagen op de ring van Châtelet, nabij Charleroi, onderscheppen.

In het voertuig werden gestolen kleren en voorwerpen aangetroffen. De spullen werden aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd en de auto is in beslag genomen. Volgens een van de verdachten is de wagen eigendom van een familielid. Vrijdagochtend zijn de jonge inbrekers voor de jeugdrechter verschenen. Het is niet duidelijk of het gerecht de tieners maatregelen heeft opgelegd. De Dienst Vreemdelingenzaken is ingelicht, aldus nog La Nouvelle Gazette.