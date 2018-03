15-jarig meisje uit Arendonk vermist: "Zeer onrustwekkende verdwijning" TTR

20 maart 2018

08u43

Bron: Child Focus 0 De 15-jarige Rika Hollants is vermist sinds gisteren. Het tienermeisje werd voor het laatst gezien in Arendonk in de provincie Antwerpen. Dat meldt Child Focus, die de verdwijning als onrustwekkend beschouwt.

Rika Hollants is 15 jaar en is 177 centimeter groot. Ze is slank gebouwd, heeft blauwe ogen en donkerblond haar. Op het moment van haar verdwijning droeg het meisje een donkerblauwe jas met kap en een grote zak op de buik, een grijze broek en grijs met witte schoenen. Daarnaast had ze ook een groene rugzak bij.

“We zijn volop met het onderzoek bezig. We zijn pas gisteravond op de hoogte gebracht van haar verdwijning. Er is reeds een telefoontrack gebeurd en het onderzoek wordt voortgezet”, klinkt het bij de politie Kempen Noord-Oost.

Wie Rika heeft gezien, laat best zo snel mogelijk iets weten via het telefoonnummer 116 000 of belt de politie op het nummer 0800/30.300.

Verdwijning van Rika #HOLLANTS te #ARENDONCK op 19/03/2018

Getuigenissen bel Child Focus 116 000 of van de Politie 0800 30 300https://t.co/BQYZcdQGbO

PLZ RT Child Focus België(@ ChildFocusNL) link