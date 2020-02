15-jarig meisje stapt uit het leven in Charleroi, politie opent onderzoek mvdb

03 februari 2020

15u26

Bron: RTL Info - La Dernière Heure 0 De politie van Charleroi is een onderzoek gestart na de zelfdoding van de 15-jarige Maëlle uit deelgemeente Jumet, meldt RTL Info. Het meisje zou regelmatig het mikpunt zijn geweest van pesterijen op school.

De directie van de bewuste school Saint-Joseph Notre-Dame in Jumet wil niet voor de camera’s reageren. De school houdt vandaag een pedagogische studiedag die al langer was gepland. Maëlle stapte volgens familieleden vrijdag uit het leven. Psychologen zullen de leerlingen die morgen naar de schoolbanken terugkeren, bijstaan. De hulpverleners zijn vandaag ook al op de school aanwezig.



De politie onderzoekt de toedracht van de zelfdoding. Verscheidene leerkrachten zijn opgeroepen voor verhoor. De speurders gaan ook na of Maëlle via sociale media pestboodschappen kreeg toegestuurd.



RTL Info meldt dat het meisje door pesterijen al eerder een moeilijke tijd doormaakte. De school nam toen maatregelen waaronder praatgroepen om het pestprobleem aan te kaarten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.