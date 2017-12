15 jaar cel voor vrouw die haar baby in wc-pot liet sterven SPS

09u55

Bron: Belga 7 Jef Van Nooten Sofie H. in 2014, op het moment dat ze nog in voorhechtenis zat. De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Sofie H. (26) uit Westerlo tot 15 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar pasgeboren baby. De rechter volgde daarmee het openbaar ministerie, dat stelde dat ze met voorbedachtheid handelde.

De feiten dateren van 13 juli 2014. Sofie was die dag alleen thuis, toen ze beviel van een meisje. Ze beweerde dat het om doodgeboren foetus ging na een zwangerschap van 5 maanden, maar een autopsie wees uit dat het een voldragen en levensvatbare baby was. Het meisje heeft nog 6 à 12 minuten geademd en geslikt na de geboorte. De baby stierf uiteindelijk door verstikking, omdat ze met haar hoofd naar beneden in de wc-pot lag.

Volgens de rechtbank zijn er voldoende bewijzen dat Sofie H. haar baby gedood heeft. "Het doden moet niet actief gebeuren. Het gaat hier om passieve doodslag. Ze heeft niet gehandeld, om bewust het slachtoffertje te laten sterven", motiveert de rechtbank.

Ook de voorbedachtheid staat volgens de rechtbank vast. De rechters baseren zich daarvoor op de leugens die ze vertelde tijdens haar zwangerschap. Zelfs tegen haar eigen partner had ze gelogen over het aantal maanden zwangerschap. Sofie H. had hem ook wijsgemaakt dat de foetus een levensbedreigende afwijking had. "Ze raakte dermate verstrikt in haar eigen leugens dat ze geen andere optie meer had dan het kindje te laten sterven. Haar besluit stond minstens vast op het moment dat ze de baby lichtjes heeft opgetild, maar dan in dezelfde positie terug in de wc-pot heeft gelegd."

Volgens deskundigen is er een verhoogd risico dat Sofie H. opnieuw een misdrijf zal plegen.