15 jaar cel voor man die tieners probeerde te ontvoeren in Han-sur-Lesse en Bertrix kv

26 juni 2019

21u21

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Neufchâteau heeft de 51-jarige Vivian C. vandaag bij verstek veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De man werd schuldig bevonden aan ontvoeringspogingen van tieners in Han-sur-Lesse en Bertrix in februari 2018.

De rechtbank vond hem tevens schuldig aan de verkrachting en aanslagen van de eerbaarheid van de dochter van zijn ex-vriendin. Die feiten gebeurden jaren geleden toen het meisje een kind en later een tiener was. De straf gaat gepaard met 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

De verdachte werd op 8 maart 2018 ingerekend. Enkele dagen eerder, op 28 februari, had hij in Bertrix een meisje dat op weg was naar school proberen ontvoeren. Hij legde zijn arm om de tiener om haar in zijn voertuig te dwingen. Het slachtoffer begon te gillen en kon vluchten.



Er werd klacht ingediend en de politie stelde een robotfoto samen. Dat bracht een gelijkaardige ontvoeringspoging, op 22 februari in Han-sur-Lesse, aan het licht.



De verdachte ging over tot bekentenissen maar kon zijn optreden niet verklaren, en ontkende elke vorm van geweld. Vorige maand weigerde hij de gevangenis te verlaten om voor de rechtbank te verschijnen.