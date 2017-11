15 jaar cel gevorderd voor schutter fitnessmoord: "Er is meteen gevuurd om te doden" ADV

09u48

Bron: belga 0 belga De verdachten in de zaak rond 'de fitnessmoord' op de rechtbank van Ieper. De openbaar aanklager heeft in Ieper vijftien jaar cel gevorderd voor de man die in Dadizele het schot afvuurde, dat de 20-jarige Antwerpenaar Elias K. dodelijk trof. Samen met zijn twee kompanen staat hij onder meer terecht voor doodslag. Voor hen wordt respectievelijk twaalf en vijf jaar effectief gevorderd.

Vandaag wordt op de correctionele rechtbank van Ieper de zogenaamde fitnessmoord gepleit. "Niets kon vermoeden dat het een catastrofale nacht zou worden", stak procureur Johan Lescrauwaet als eerst van wal. "Maar eigenlijk stond het in de sterren geschreven. Er stonden die nacht twee bendes tegenover elkaar, wantrouwig, opgefokt en gewapend. Beide partijen hadden zich voorbereid op wat zou komen. Er was zoveel wantrouwen dat de kleinste vonk een grote brand heeft doen ontstaan, helaas met een dodelijk slachtoffer als gevolg."

Op 15 augustus vorig jaar wilde het West-Vlaamse 'Kartel 13', bestaande uit Tom K. en Leander W. uit Moorslede en Sven V. uit Menen, een kilogram weed verkopen aan drie Antwerpenaren. De deal had aanvankelijk moeten plaatsvinden in een woning, maar verhuisde naar de Audi A5 van de Antwerpenaren. Daar liep het uit de hand.

Ripdeal

Volgens het parket trokken de Antwerpenaren naar West-Vlaanderen met de bedoeling een ripdeal te plegen. De drie van Dadizele waren wantrouwig en namen een geladen vuurwapen mee. Toen de 20-jarige Elias K. met een matrak begon te zwaaien, trok Tom K. het vuurwapen en schoot. Elias werd dodelijk getroffen. Zowel het 'Kartel 13' als de twee Antwerpse kompanen van het slachtoffer vluchtten, zonder hulp te bellen.

Tom K., Leander W. en Sven V. staan terecht voor doodslag. "Er is onmiddellijk gevuurd, richting gezicht, om te doden. Men is zich bewust van de verwondingen die zo'n wapen kan veroorzaken", aldus Lescrauwaet. Hij vordert voor de schutter vijftien jaar cel. "De wil om te verbeteren zit er duidelijk niet in", benadrukt de procureur eerdere feiten van drugs, wapenbezit en opzettelijke slagen en verwondingen. "De houding van de drie in het dossier, het totaal gebrek aan medewerking, is laakbaar. In hoofde van alledrie is er duidelijk blijk van een echte criminele ingesteldheid."

Spilfiguur van drughandel

Voor Sven V., die gezien wordt als de spilfiguur van de drughandel, wordt twaalf jaar effectief gevraagd. Hij zorgde voor de drugs, legde de contacten met de Antwerpse kopers en zorgde voor de woning om de deal te laten doorgaan. Leander W., die de kleinste rol van de drie krijgt toebedeeld, riskeert vijf jaar.

De twee Antwerpenaren worden vervolgd voor inbreuken op de drugswet en poging diefstal met geweld (ripdeal). Zelf ontkenden ze met klem dat ze een ripdeal planden. Voor beide is een jaar effectief gevorderd. Tobias D. ten slotte, die zijn woning ter beschikking stelde voor de drugsdeal, riskeert zes maanden. Daarbij ziet de openbare aanklager wel mogelijkheid tot uitstel. Hij had, zo oordeelt het parket, niets te maken met de verdere afhandeling van de drugstransactie.