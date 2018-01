15 incidenten tussen drones en vliegtuigen: stijging van 50 procent in een jaar Brecht Herman

24 januari 2018

05u00 0 Het aantal gerapporteerde incidenten met drones in het Belgische luchtruim is vorig jaar met de helft toegenomen: van 10 naar 15. Tot botsingen met vliegtuigen kwam het niet, maar in oktober moesten in Luik wel verschillende toestellen omgeleid worden om drones te ontwijken.

Meer en meer mensen schaffen zich een drone aan en dus stijgt ook het aantal incidenten in ons luchtruim ieder jaar. Dat blijkt uit cijfers van Belgocontrol. Een incident kan gaan van de waarneming van een drone in de omgeving van een vliegtuig tot een bijna-botsing. De vliegende gevaartes worden opgemerkt door piloten, luchthavenmedewerkers, luchtverkeersleiders of burgers, voor radarsystemen zijn ze te klein. "Zodra iemand een drone ziet, wordt de federale politie ingelicht. Die gaat dan op zoek naar de bestuurder", legt Belgocontrol-woordvoerder Dominique Dehaene uit. "De luchtverkeersleiders beslissen of het nodig is om in te grijpen, door bijvoorbeeld een landing uit te stellen of vliegtuigen om te leiden."

In oktober moest het luchtverkeer boven de luchthaven van Luik nog anders georganiseerd worden, toen drie drones van 2 meter breed in de buurt vlogen. Ook deze week was er een incident: maandag meldde de bemanning van een vliegtuig een drone op enkele kilometers van Brussels Airport. Alles samen werden 15 feiten geregistreerd. Vier van die incidenten speelden zich af nabij Brussels Airport, evenveel nabij de luchthaven van Charleroi.

Om eigenaars van drones zo goed mogelijk te informeren, lanceren Belgocontrol, het Directoraat-generaal Luchtvaart en softwarebedrijf Unifly binnenkort een website met alle mogelijke informatie over vliegen met zo'n toestel. Op een kaart zullen ook alle verboden zones aangeduid staan. Met een app wordt het vanaf de zomer ook mogelijk om vluchten voor te bereiden en te laten goedkeuren. (BHL)