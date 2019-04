15.000 euro voor tip die leidt naar vermiste Jelle Leemans LDW

09 april 2019

19u01 16 De Belgische en Nederlandse politie zoeken tips die kunnen leiden naar de vermiste Belg Jelle Leemans. Ze doen daarom een oproep in het VTM-opsporingsprogramma Faroek Live én in het Nederlandse ‘Opsporing Verzocht’, een primeur. De gouden tip die naar Leemans leidt levert 15.000 euro op.

Jelle Leemans uit Rumst is als sinds 2013 vermist. Speurders gaan ervan uit dat hij vermoord is na een mislukte drugsdeal. Ook de familie verwacht niet om hem nog levend terug te vinden, maar wil hem wel vinden. “Het feit dat hij dood is, weet ik wel heel zeker,” zegt zijn mama. “Maar ik moet zijn lichaam terughebben. Want dat hij zo verstopt is, dat is nog minder dan een hond. Dat is verschrikkelijk”, zegt zijn mama aan VTM NIEUWS.

Wat gebeurde er

Leemans was 27 jaar oud toen hij op 21 november 2013 ’s ochtends thuis in Merksem vertrok richting een afspraak in het Nederlandse Roosendaal. Daar werd ook het laatste signaal van zijn telefoon opgepikt. Later diezelfde dag werd zijn auto wel nog gespot op de Sint-Jobsesteenweg in Brasschaat en uiteindelijk teruggevonden in Merksem. Jelle zelf is sindsdien spoorloos.

