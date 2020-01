15.000 Braziliaanse arbeiders kregen via achterpoortje in wet Portugese nationaliteit na zes jaar in ons land kv

23 januari 2020

17u29

Bron: Belga 8 De Belgische autoriteiten hebben niets ondernomen tegen een netwerk van illegale immigratie waardoor 15.000 Braziliaanse arbeiders naar België konden gestuurd worden terwijl ze door de Portugese instanties al meer dan een jaar geïnformeerd waren. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag gepubliceerd werd op de website van het tijdschrift Médor.

Het nog actieve netwerk zou een beroep doen op Portugese of Belgische bedrijven, met als objectief tegen erg lage prijzen handenarbeid te leveren aan de bouwsector en de huishouddiensten, aldus het tijdschrift.

De Portugese douane- en immigratiediensten (SEF) ramen dat in heel de Europese Unie in totaal 40.000 Brazilianen erin geslaagd zijn het Portugese verblijfsstatuut te bekomen of aan het verkrijgen zijn.



Een Portugese bron spreekt tegen Médor over een "echte immigratie-industrie" die de sociale zekerheid van de bestemmingslanden ontwricht. Als gevolg van nationale wetten uit 2007 worden die 'valse' Portugezen na zes jaar 'echte' Europeanen, aldus het tijdschrift.

Volgens Médor hebben de autoriteiten niet gereageerd ondanks het alarm van de SEF bij de Belgische verbindingsofficier en het blootleggen van de werkwijze van de fraudeurs, vergezeld van een listing van circa 300 verdachte mantelbedrijven.

