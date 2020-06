147 gebouwen gecontroleerd op toegankelijkheid, geen enkel geslaagd IB

24 juni 2020

07u03

Bron: Belga 12 Het is slecht gesteld met de aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit een evaluatierapport van expertisecentrum Inter dat 147 gebouwen onder de loep legde van vergunningsaanvraag tot realisatie en tot de conclusie kwam dat niet één voldoet aan de wetgeving. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Wendy Metten, algemeen directeur van Inter, ziet verschillende redenen waarom de verordening, die een basistoegankelijkheid oplegt in openbare gebouwen en andere gebouwen waar veel volk komt, dode letter blijft.

"Mensen vrezen nog altijd dat aandacht voor toegankelijkheid bakken geld kost. Dat hoeft echt niet zo te zijn. Bovendien is de wetgeving nog altijd niet voldoende bekend bij architecten en ambtenaren. En toegankelijkheid is als een examen waarvan je op voorhand weet dat je gedelibereerd wordt. Er is niemand die achteraf komt kijken of alles in orde is.”

“Bonus voor iedereen”

Metten komt in het Vlaams Parlement haar rapport toelichten. Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyden (Open Vld) werkt al langer rond de problematiek en onderschrijft haar mening dat er meer gesensibiliseerd moet worden. "Goede toegankelijkheid is een bonus voor iedereen", zegt hij. "Bijvoorbeeld vrouwen met hakken varen daar ook wel bij." Hij pleit ervoor om toegankelijkheid op te nemen in de antidiscriminatiewetgeving.