145 jobs in gevaar bij DPG Media door hervorming tv-departement Redactie

24 september 2019

11u48 0 DPG Media, het bedrijf dat ontstaan is door de fusie van De Persgroep Publishing en Medialaan, gaat zijn tv-activiteiten verder digitaliseren en past daarom zijn organisatie aan. Het bedrijf wil 145 banen schrappen binnen de klassieke tv-organisatie en ondersteunende diensten, zo staat vandaag in een persbericht. Tegelijk plant DPG Media ook de creatie van een 50-tal nieuwe jobs, voornamelijk digitale profielen. “Waar mogelijk komen de huidige medewerkers als eerste in aanmerking om deze in te vullen.”

“De televisiemarkt is overal ter wereld in volle transformatie”, klinkt het in een persbericht. “Klassieke televisie is nog steeds erg populair, maar het snel groeiend aanbod van digitale televisie- en videoplatformen verandert het kijkgedrag en het zakelijk model van televisie. Het concurrentieveld is ook sterk veranderd met de komst van globale spelers zoals Netflix, Apple en Disney. Dit stelt lokale spelers voor grote uitdagingen.”

VTM GO

“DPG Media investeerde de afgelopen jaren volop in de digitale transformatie van zijn audiovisuele activiteiten, met het gratis videoplatform VTM GO als meest recente realisatie. Om het lokale marktleiderschap te verzekeren en te kunnen concurreren met de grote internationale spelers, kiest DPG Media nu voor een doorgedreven digitalisering en een aanpassing van de tv-organisatie.”

DPG Media heeft “een toekomstplan uitgetekend dat naast investeringen ook een fundamentele wijziging van de huidige organisatie bevat”. Dat plan werd vandaag aan de Ondernemingsraad aangemeld en omvat de mogelijke afbouw van 145 bestaande jobs binnen de klassieke tv-organisatie en de ondersteunende diensten. Ook de aansturing van DPG Media in België wordt vereenvoudigd, met impact op het directieteam en het management.

Gedwongen ontslagen beperken

Het is de intentie om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Samen met de aankondiging van de intentie tot ontslag werden immers ook een 50-tal nieuwe jobs aangekondigd, voornamelijk digitale profielen in de creatieve, commerciële en technologische teams. “Waar mogelijk komen de huidige medewerkers als eerste in aanmerking om deze in te vullen.”

Het plan heeft betrekking op de brede tv-organisatie en de ondersteunende diensten en heeft dus geen directe gevolgen voor de andere activiteiten van DPG Media in België. In overleg met de sociale partners werd de informatie- en consultatiefase opgestart. Pas daarna zal de precieze impact van het plan duidelijk zijn.