140 jobs bedreigd door faillissement schoenenketen Sacha JTO

31 juli 2020

17u37

Bron: Belga 0 Niet alleen Brantano heeft het faillissement aangevraagd, eerder deze maand werd schoenenketen Sacha al failliet verklaard. Dat bevestigt een woordvoerster van de Nederlandse groep Termeer. De zeventien Belgische winkels met 140 personeelsleden zijn momenteel dicht, maar Termeer hoopt om nog een doorstart te maken.

Het faillissement van Mayfair International Shoefashion dateert al van 14 juli maar bleef onder de radar. Het gaat om de firma boven de schoenwinkelketens Sacha (13 vestigingen) en Manfield (vier vestigingen) in België.

“De retailmarkt in België verkeert al jaren in zwaar weer. De markt staat onder druk van opkomende e-commerce, waardoor de vraag naar fysieke retail afneemt”, zegt Cecile Termeer van de moederholding Termeer Groep. “De schoenenbranche is relatief gezien een van de hardst geraakte branches. Daarbovenop heeft de coronacrisis met de bijbehorende maatregelen voor dermate uitdagende marktomstandigheden gezorgd dat het in België noodzakelijk is de kostenstructuur van fysieke retailactiviteiten grondig te bekijken.”

Termeer zegt dat drie dagen na het faillissement met de curatoren wel een principeakkoord werd bereikt over een eventuele doorstart met de aandeelhouders van de Termeer groep. Sacha en Manfield zouden daardoor in België actief kunnen blijven. In de komende weken zal moeten blijken hoeveel winkels open kunnen blijven en hoeveel werknemers weer aan de slag kunnen gaan.

De webshops en de winkels in Nederland zijn niet getroffen. Ook de winkels van Sissy-Boy, de kleding- en accessoireketen van Termeer die ook in België actief is, vallen buiten het faillissement.