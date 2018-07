140.000 nieuwe Belgen: hoogste aantal in vijf jaar Isolde Van Den Eynde

02 juli 2018

05u00 110 Bijna 140.000 vreemdelingen immigreerden vorig jaar naar België. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Tegelijk trokken 81.825 migranten weg uit ons land.

De Europese leiders timmeren momenteel volop aan een migratieakkoord om de immigratie naar de Europese Unie in te dammen. Ook in ons land zit de immigratie in stijgende lijn. In 2012 kwamen er nog 124.717 migranten naar België, vorig jaar 139.818. Alleen in 2010 waren er meer nieuwkomers - 140.375 om precies te zijn. Het gaat over elke vreemdeling die verblijfsrecht heeft en ingeschreven is in het rijksregister. Niet-erkende asielzoekers worden niet meegeteld. Tegelijk trokken er 81.825 vreemdelingen weg uit ons land.

Vlaams Belang vroeg de cijfers op bij Statistiek België en zwaait ermee om op het migratiebeleid van de regering-Michel te schieten. "Zelfs onder Di Rupo waren er minder migranten", hekelt voorzitter Tom Van Grieken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weert zich: "Het is weinig correct van het VB om die 139.818 voor te stellen als 'permanente immigranten' en zeker niet om de regering en N-VA daarvoor verantwoordelijk te stellen. Ook Europeanen zijn opgenomen in dat aantal, en over EU-migratie heeft de regering geen beslissingsmacht. Het EU-verkeer ligt vast in Europese richtlijnen."

De totale niet-Europese immigratie - studenten en hoogopgeleiden buiten beschouwing gelaten - is nog te hoog, vindt Francken. Maar hij wijst erop dat de regels voor gezinshereniging en asiel Europees worden vastgelegd. "De migratietanker moet daar worden gekeerd. Mijn handen zijn gebonden."

