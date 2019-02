14 van de 15 leden van Assyrische familie en vermeende maffiabende aangehouden AW

13 februari 2019

19u22

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft 14 van de 15 gearresteerde verdachten aangehouden in het onderzoek naar een grote criminele organisatie die zich bezighield met drugssmokkel, witwaspraktijken, wapens en corruptie. Eén persoon werd vrijgelaten. De aangehouden verdachten zullen vrijdag en maandag voor de raadkamer verschijnen.

De arrestaties gebeurden tijdens een reeks van 46 huiszoekingen die speurders van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen gisteren lieten uitvoeren. Het merendeel van de verdachten zijn Assyriërs. Het onderzoek loopt al sinds 2017.



LEES OOK: Bart De Wever poseert met zakenman uit maffiafamilie



Uit het onderzoek bleek dat de bende niet alleen een zo groot mogelijk vermogen wilde vergaren, maar ook invloed probeerde te verwerven bij onder meer de stad, de haven, de politie, het bankwezen, de politiek en zelfs de kerk. Er zijn ook contacten ontdekt met "prominente en invloedrijke personen in Turkije" en binnen de bende zou een felle concurrentiestrijd woeden, met gewelddadige incidenten tot gevolg.

Rol van Kucam

Het dossier rond Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam en zijn rol bij het verkrijgen van humanitaire visa is volgens het parket een uitloper van het onderzoek in kwestie. Kucam is geen verdachte in deze zaak.