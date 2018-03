14 maanden cel geëist voor licht ontvlambare Genkenaar die klappen uitdeelde aan buschauffeur, autobestuurder en campinggast kv

21 maart 2018

16u37

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie eist een gevangenisstraf van veertien maanden en een geldboete voor een Genkenaar die een buschauffeur een klap verkocht tijdens een busrit. De man staat ook terecht voor slagen en bedreigingen aan een campinggast en diens vriendin.

De Genkenaar en zijn hond zijn geen onbekenden voor de Tongerse rechtbank. In 2016 moest de man zich al komen verantwoorden voor verschillende incidenten met geweld, waar hij samen met zijn hond bij betrokken waren. Nog voor het vonnis en de bijhorende gevangenisstraf van 36 maanden in die zaak kon worden uitgesproken was het opnieuw raak.

Op 29 oktober 2016 zat hij samen met zijn hond op de lijnbus van Lanaken naar Genk, toen hij een discussie kreeg met de chauffeur. Tijdens de rit escaleerde die discussie en verkocht hij de chauffeur een klap in zijn gezicht. De chauffeur van De Lijn stopte onmiddellijk op een drukke weg en zette de deuren van de bus open. De man liep samen met zijn hond de rijbaan over en werd bijna omvergereden door een aankomende tegenligger. Toen de aanrijdende vrouw het aandurfde om uit haar auto te komen, kreeg ook zij een klap en werd ze door de hond gebeten.

Twee dagen later was het alweer hommeles, toen zijn hond het op een camping in Zutendaal aan de stok kreeg met een andere hond. Toen die eigenaar de Genkenaar aansprak over het bijtincident, kreeg de man ook enkele klappen op het ogenblik dat zijn vriendin kwam aangereden. De Genkenaar zei tegen haar dat ze in haar auto moest blijven zitten, als ze geen pak slaag wilde krijgen.

Volgens de procureur is het duidelijk dat de man een agressieprobleem heeft en dat hij na zijn vorige veroordeling duidelijk zijn les nog niet heeft geleerd. Het OM vroeg dan ook een effectieve bestraffing van veertien maanden en een boete.

Vonnis op 18 april.