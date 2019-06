14 leerkrachten van basisschool Schaarbeek sluiten zich aan bij klacht gemeente na valse beschuldigingen rond zedenfeiten KVDS

04 juni 2019

09u50

Bron: Belga 6 Binnenland 14 leerkrachten van Ecole N.1 in Schaarbeek sluiten zich aan bij een klacht die de gemeente indiende na valse beschuldigingen over zedenfeiten op de basisschool. Dat schrijft Bruzz en het nieuws wordt door de directie van de school bevestigd aan persagentschap Belga.

Het protest en de onrust aan de basisschool in Schaarbeek braken eind april uit nadat er bij een vierjarig meisje bloed werd aangetroffen in het slipje. Uiteindelijk bleek een infectie aan de basis te liggen van de bloeding.

Oproepen tot geweld

Op 1 mei diende burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt al een klacht in "uit naam van de school, de pedagogische ploeg en al het personeel”. De directrice van Ecole N.1, Catherine De Baets, bevestigt nu dat 14 leerkrachten zich hier individueel bij aansluiten. De klacht richt zich onder meer op het oproepen tot geweld bij de Guinese gemeenschap door de Schaarbeekse gemeenteraadsleden Yusuf Yildiz (cdH) en Abobakre Bouhjar (PS) en het Brusselse gemeenteraadslid Cellou Satina Diallo (PS).





Het vierjarige meisje dat in het oog van de storm stond, is nog niet teruggekeerd naar de school. "Er zijn nog altijd mensen van buitenaf die domme dingen zeggen, zoals bijvoorbeeld dat de school de ouders zou hebben betaald. In de school zelf is er geen onrust en verloopt alles goed", zegt directrice De Baets nog.