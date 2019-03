14-jarige uit Gent al twee dagen spoorloos HR

16 maart 2019

17u40

Bron: Belga 0 Ahmed Hassan Dahir (14) uit Gent is al twee dagen spoorloos, nadat hij donderdagavond de ouderlijke woning verliet. Het parket verspreidt een opsporingsbericht in de hoop de jongen terug te vinden.

Ahmed vertrok thuis op donderdag 14 maart omstreeks 22 uur in de Tolhuislaan in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De 14-jarige is 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort zwart haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij zilverkleurige bottines.

Wie Ahmed gezien heeft of informatie heeft over de verdwijning, kan de politie contacteren via dit webformulier of op het nummer 0800/30 300 dat de klok rond bemand wordt.