14-jarige haalt vuurwapen boven aan station Roeselare en vraagt waar hij kogels kan kopen Hans Verbeke

17 september 2018

19u37

Bron: eigen berichtgeving 238 De politie van de zone RIHO heeft in de vooravond een 14-jarige Belg van Russische origine opgepakt die even tevoren aan het station van Roeselare een vuurwapen had bovengehaald. De tiener sprak aan de bushaven enkele mensen aan die er stonden te wachten. “Hij toonde hen het wapen en vroeg waar hij kogels kon kopen”, zegt commissaris Carl Vyncke.

“De jongeman was rustig en bedreigde niemand. Hij stapte op de bus richting Ieper.” Eén van de omstaanders belde prompt de politie. “Eén van onze gemotoriseerde collega’s kon de bus in de Meiboomlaan aan de kant zetten. Hij dwong de jongeman uit te stappen. In afwachting van de komst van een patrouille werd de jongeman geboeid en moest hij op z’n knieën gaan zitten.”

De tiener werd overgebracht naar het hoofdcommissariaat en is inmiddels ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.