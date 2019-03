14-jarige en 13-jarige overvallen krantenwinkel in Schoten

ADN

21 maart 2019

17u04

Bron: Belga

0

In Antwerpen zijn vandaag twee jonge tieners voor de jeugdrechter geleid nadat ze gisteren waren opgepakt na een overval op een krantenwinkel in Schoten. Dat meldt het Antwerpse parket. Een 14-jarige werd in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, zijn 13-jarige kompaan kreeg huisarrest en een contactverbod met de medeverdachte opgelegd.