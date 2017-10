14 jaar cel voor moeder die tweeling trachtte te doden 11u38 0 rv Miljonairsdochter Mireille Gram (51) is vandaag door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Twee jaar geleden probeerde de dochter van Tony Gram haar tweeling van 14 de keel over te snijden.



In de nacht van 27 op 28 september 2015 stuurde de Kipling-erfgename M. en M. rond middernacht naar bed. Ze had haar wekker luid genoeg gezet, zodat ze om 2 uur zeker wakker zou worden.

Met twee grote messen sloop ze de kamer van haar tweeling binnen en ze ging op de rand van het bed zitten. Gram nam met haar linkerhand het hoofd van M. vast en begon de keel over te snijden. Het meisje schreeuwde en maakte zo haar zus wakker. Die ging haar moeder te lijf. De zusjes konden hun nanny en de hulpdiensten bellen.

In de slaapkamer sloegen de agenten Mireille Gram in de boeien. "We hadden alledrie dood moeten zijn. Ik wil niet meer leven, want mijn ex heeft alles afgepakt." In al haar verklaringen haalde Gram uit naar haar ex-man Danny G. Hij had haar begin 2015 laten staan voor haar beste vriendin en had haar financieel gepluimd.

De aanklager vroeg de onmiddellijke aanhouding, omdat Gram de Nederlandse nationaliteit heeft en genoeg middelen heeft om haar hebben en houden te verhuizen naar het buitenland. "Bijvoorbeeld Spanje, Curaçao, Aruba of de Nederlandse Antillen", klonk de motivering.