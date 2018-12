14 jaar cel voor brute verkrachting jogster, 5 jaar voor verkrachting ex-partner Jogster voor het leven verminkt mvdb

21 december 2018

12u52

Bron: Belga 3 De 45-jarige Pascal P., de man die in september 2016 een jogster brutaal en gewelddadig had verkracht in Vilvoorde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar.

De man had ook in augustus 2017 zijn ex-partner verkracht en in elkaar geslagen. Voor die feiten kreeg hij 5 jaar cel, zodat hij in totaal een gevangenisstraf van 19 jaar opliep. Bovendien sprak de rechtbank een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uit van 10 jaar.

De verkrachting van de jogster vond plaats op zaterdagochtend 3 september 2016. Het slachtoffer was die ochtend thuis vertrokken om te gaan joggen op het wandelpad Schoewer, een verlengstuk van de De Bavaylei in Vilvoorde. Ze liep in de richting van de fietsersbrug die over de Woluwelaan loopt en kruiste een 400-tal meter verder een man die haar vastgreep. Ze werd op de grond gegooid en hevig geslagen in het aangezicht, waarbij ze voor het leven verminkt raakte. Vervolgens sleepte de dader haar mee naar een verdoken plaats, waar hij de vrouw verkrachtte. Zij hield aan de feiten blijvende verwondingen over.

Pas maanden later kon een verdachte geïdentificeerd worden. Op 13 juni 2017 had Pascal P. immers zijn ex-partner overvallen in hun stacaravan in Veurne. Hij had de vrouw verkracht en in elkaar geslagen. Volgens zijn eigen woorden was het enkel de tussenkomst van de vierjarige dochter van zijn ex die verhinderde dat hij de vrouw om het leven bracht maar volgens de rechtbank was dat niet voldoende om van een poging doodslag te spreken.



P.’s DNA, dat teruggevonden werd op een achtergelaten muts in Veurne, bleek overeen te komen met dat van de dader van de verkrachting in Vilvoorde.