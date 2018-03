14 jaar cel geëist voor 'pedofiel pur sang' (81) die kleindochters misbruikte nadat hij 40 jaar geleden ook al veroordeeld werd ADN

23 maart 2018

16u28

Bron: Belga 3 Het openbaar ministerie heeft veertien jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling gevorderd voor een 81-jarige man die zijn kleindochters seksueel misbruikt zou hebben. De procureur noemde hem een "pedofiel pur sang", die veertig jaar geleden al een keer veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten.

De beklaagde woont momenteel in Limburg, maar de feiten speelden zich in het Antwerpse af. Het onderzoek was eind 2016 van start gegaan na een klacht. Zijn toen 14-jarige kleindochter verklaarde dat ze door haar opa misbruikt werd. Het was in 2010 begonnen, toen ze acht jaar was. Ze woonde een tijdje met haar vader bij de beklaagde, omdat haar ouders in een echtscheiding verwikkeld zaten.

De beklaagde werd met haar verklaring geconfronteerd, maar ontkende eerst. Na een test met de polygraaf gaf hij bepaalde zaken toe, maar hij beweerde dat alles op vraag van het slachtoffer gebeurde. Tijdens het onderzoek bleek dat hij zich aan nog drie andere kleindochters vergrepen zou hebben, maar de tachtiger betwistte dat.

Op zijn leeftijd betekent 14 jaar cel de facto levenslang, maar als hij in staat is om dergelijke feiten te plegen, dan is hij ook niet te zwak om zijn straf uit te zitten. Procureur Mario Wijns

De man werd in 1978 al veroordeeld, omdat hij de moeder van één van de huidige slachtoffers seksueel misbruikt had. Hij was nooit in therapie gegaan voor zijn probleem. "Beklaagde is een pedofiel pur sang en enkel een zware effectieve bestraffing is hier gepast. Op zijn leeftijd betekent veertien jaar cel en vijf jaar TBS de facto levenslang, maar als hij in staat is om dergelijke feiten te plegen, dan is hij ook niet te zwak om zijn straf uit te zitten", stelde procureur Mario Wijns.

De beklaagde liet verstek gaan op zijn proces, ook al was hij volgens het OM op de hoogte van de dagvaarding. "Hij steekt zo niet enkel zijn middenvinger op naar Justitie, maar ook naar de slachtoffers", aldus de procureur.

Vonnis op 4 mei.