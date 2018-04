14 hooligans van Antwerp en Beerschot opgepakt in onderzoek naar 'free fights' Patrick Lefelon

26 april 2018

14u29

Bron: Eigen berichtgeving 13 Rechercheurs van de Antwerpse lokale politie zijn deze ochtend binnengevallen bij 17 hooligans van voetbalclubs Antwerp en Beerschot-Wilrijk. Veertien verdachten zijn opgepakt voor verhoor en worden ondervraagd over 'free fights.' Dat zijn vooraf geregelde knokpartijen tussen harde kernen van voetbalclubs.

Het onderzoek over de free fights is een uitloper van het eerdere speurwerk naar de vechtpartij in Mortsel vorige zomer toen Antwerp-hooligans supportersbussen van Beerschot-Wilrijk aanvielen. Dat onderzoek is afgerond en 22 verdachten zijn aangeklaagd voor vernielingen, slagen en verwondingen en en bendevorming.

Bij dat onderzoek zijn heel wat gsm's uitgelezen. Zo stootte de politie ook op berichten over vroegere vechtpartijen met harde kernen van andere clubs. Die informatie leidde tot een nieuw onderzoek met de huiszoekingen en arrestaties van vanmorgen tot gevolg.

De actie komt er enkele dagen voor de terugmatch van de stadsderby in Play Off 2. Bij de heenmatch op de Bosuil kwam het tot ongeregeldheden buiten het stadion. Tien Antwerp-heethoofden werden toen opgepakt. Op twee na werden ze nog dezelfde avond vrijgelaten. In het Bosuilstadion werden enkele toiletten door Beerschot-amokmakers vernield.

De veertien verdachten worden voor de onderzoeksrechter geleid, die zal beslissen over hun verdere aanhouding.