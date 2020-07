14 dagen thuisisolatie voor kinderen of kinderbegeleiders na reis naar risicogebeid JTO

10 juli 2020

11u42

Bron: Belga 6 Kinderen en kinderbegeleiders die terugkomen uit een gebied dat code rood of code oranje kreeg, kunnen niet meteen na terugkomst in België opnieuw naar de crèche. Ze moeten eerst 14 dagen in thuisisolatie blijven. Dat blijkt uit een communicatie van Kind & Gezin, nadat het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano gisteren nieuwe testrichtlijnen uitstuurde naar ziekenhuizen en artsen.

Gisteren raakte bekend dat Buitenlandse Zaken het Spaanse district El Segria (provincie Lerida) en de regio A Marina aanduidt als rode zones. Ook de Portugese hoofdstad Lissabon valt onder code rood. Dat betekent dat reizen naar die regio's zijn verboden. Voorlopig is geen enkele regio aangeduid als zone oranje. Wie terugkeert uit een rode zone, moet verplicht in quarantaine, terwijl dat bij een oranje zone enkel is aangeraden.

De Mediahuis-kranten berichtten vrijdag al dat kinderen jonger dan drie jaar met Covid-19-symptomen niet meer automatisch zullen worden getest. “Deze aanpassing gebeurt op uitdrukkelijke vraag van de kinderartsen”, zegt Steven Van Gucht. Jonge kindjes vertonen immers vaak ziektesymptomen die in theorie op Covid-19 kunnen wijzen. “Denk aan een snotneus of een hoestje. Bij jonge kindjes is dat vaak ­onschuldig”, zegt Van Gucht.

Uit de snelinfo van Kind & Gezin blijkt verder nog dat een kinderopvang niet gesloten wordt als een kind jonger dan drie om een bepaalde reden toch positief test. Dat kind moet wel thuis blijven en kan zeven dagen na de eerste symptomen terugkeren, als er in de laatste drie dagen geen koorts is en de symptomen aanzienlijk verbeterd zijn. De andere kinderen en kinderbegeleiders worden echter beschouwd als een laagrisico-contact, en dus zijn er geen tests of quarantaine nodig. Als er binnen de twee weken toch een kind in dezelfde bubbel positief test, wordt die bubbel mogelijk wel in quarantaine geplaatst.