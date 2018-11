14,4 miljoen Vlamingen aan zee: goed voor 64 procent van omzet kusttoerisme in 2017 AW

Bron: Belga 0 In 2017 ontving de kust 14,4 miljoen Vlaamse toeristen voor één of meerdere dagen. Samen besteedden ze er ongeveer 1,8 miljard euro. Dat is goed voor 64 procent van de 2,8 miljard euro omzet die het kusttoerisme dat jaar genereerde.

Zowel in het dagtoerisme, het verblijfstoerisme in commerciële logies en het tweede verblijfstoerisme zijn de Vlamingen de belangrijkste markt. Dat maakte Westtoer bekend tijdens een persontmoeting in Leuven.



In 2017 zakten 11,6 miljoen Vlamingen af naar de kust voor een dagje aan zee. Daarmee staan ze in voor 66 procent van de dagtoeristen. 1,3 miljoen Vlamingen (54 procent van het totaal) verbleven meerdere dagen aan de kust in een commercieel logies, goed voor 6,5 miljoen overnachtingen. 69.000 Vlamingen zijn eigenaar van een tweede verblijf aan de kust wat resulteerde in een totaal van 1,5 miljoen inkomsten. Vlamingen spendeerden in 2017 in totaal 7,9 miljoen overnachtingen in hun tweede verblijf.

Meer dan 1,6 miljoen toeristen aan de kust waren afkomstig uit Vlaams-Brabant. Zij trekken vooral naar Oostende, Knokke-Heist en Nieuwpoort. 325.000 Vlaams-Brabanders spendeerden dat jaar er een of meerdere nachten in een commercieel verblijf. 86 procent deed dat ook al minstens een keer de afgelopen drie jaar en liefst 95 procent zegt dat de volgende drie jaar opnieuw te zullen doen. Deze provincie is ook goed voor 14.900 eigenaars van een tweede verblijf aan de kust met Middelkerke, Knokke-Heist en Koksijde als populairste kustgemeenten.