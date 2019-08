136 overvallen op apotheken in 2018, ook geweld en intimidatie is een probleem HL

19 augustus 2019

13u05

Bron: Belga 0 Vorig jaar hebben in ons land 136 overvallen op een apotheek plaatsgevonden. In bijna negen op de tien gevallen kwam er een wapen bij te pas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale politie, meldt het vakblad De Apotheker. Het aantal overvallen daalt, maar toch blijft de nood aan preventie en ondersteuning groot, zegt de Algemene Pharmaceutische Bond.

Het aantal overvallen op apotheken gaat de laatste jaren wel in dalende lijn, na een forse toename in 2016: toen tekende de politie liefst 185 diefstallen op, waarvan 152 gewapend. In 2015 waren dat er respectievelijk 132 en 115. Met uitzondering van 2014, werden apotheken in het Waalse Gewest het hardst getroffen. Bij de meeste overvallen komt een wapen te pas.

Geld en medicijnen

Er wordt vooral geld gestolen in allerlei vormen (74 procent van de buit), gevolgd door medicatie (slechts 2 procent), zei toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in 2018. De Apotheker wijst erop dat apothekers vinden dat de overheid onvoldoende doet aan de veiligheidsproblemen van apothekers. Het blad deed in mei een enquête bij 600 apothekers, waarbij twee derde aangaf akkoord te gaan met die stelling. Lieven Zwaenepoel, de woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond, nuanceert de kritiek van de apothekers. "Elke overval of gewelddaad tegen apothekers is er een te veel, dus de overheid kan altijd meer doen", zegt hij. "Toch zijn er tijdens de vorige legislatuur al enkele inspanningen gedaan. Zo is er een werkgroep opgestart binnen de FOD Binnenlandse Zaken om de veiligheid in de sector op te volgen en werd aan de apothekers een toolbox bezorgd met tips om de veiligheid te verbeteren en om hen te wijzen op investeringen in de veiligheid die fiscaal aftrekbaar zijn."

Geweld en intimidatie

De woordvoerder wijst erop dat het aantal overvallen op apothekers wel daalt, maar dat ze nog veel te vaak het slachtoffer worden van geweld. "En er is behoorlijk wat verbaal geweld en intimidatie, wat niet in de politiecijfers is opgenomen", zegt hij. "Apothekers zijn zeer toegankelijk en daarom ook kwetsbaar, en het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen die twee", zegt de woordvoerder. "We promoten bijvoorbeeld het elektronisch betaalverkeer. Want de perceptie leeft nog steeds - onterecht - dat er veel cash geld is in de apotheek.”

Zwaenepoel wijst er nog op dat het verzekeren van de veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van de aporthekers en de overheden. Zo benutten apothekers niet altijd alle mogelijkheden voor preventie van geweld, maar moeten de overheden ook voldoende inzetten op de veiligheid van apothekers zodat vlotte toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsadvies mogelijk blijft. Op lokaal vlak kan dat door toezicht van de politie en samenwerkingen met Buurtinformatienetwerken, op gewestelijk niveau door financiële steun voor initiatieven.